Ουκρανός, ύποπτος ως συντονιστής της ομάδας που πραγματοποίησε σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream στη Θάλασσα της Βαλτικής το 2022, συνελήφθη σήμερα στην Ιταλία, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

«Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε στην σύλληψη με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ουκρανού πολίτη Σέρχι Κ. (Serhii K.) από την ιταλική αστυνομία, στην επαρχία του Ρίμινι (Ιταλία)», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η εισαγγελία.

«Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για έναν από τους οργανωτές της επιχείρησης» σαμποτάζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του απέπλευσαν από το Ροστόκ, στην ακτή της βορειοανατολικής Γερμανίας επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Το πλοίο είχε ενοικιασθεί από γερμανική εταιρεία με πλαστές ταυτότητες μέσω μεσαζόντων.

Οι καραμπινιέροι τον συνέλαβαν την νύκτα στην επαρχία του Ρίμινι στην Αδριατική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

