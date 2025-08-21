Βίαια επεισόδια μεταξύ οπαδών της αργεντίνικης ομάδας Ιντεπεντιέντε και της χιλιανής Ουνιβερσιδάδ ξέσπασαν την Τετάρτη (20/8), με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Από την αιματηρή σύγκρουση φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 10.

Ο αγώνας του Κόνμεμπολ της Νότιας Αμερικής διεκόπη στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πέταξαν αντικείμενα από το τμήμα των φιλοξενούμενων προς τους γηπεδούχους οπαδούς, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει και να εκκενώσει το στάδιο Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα στο Μπουένος Άιρες.

Παρά την παρέμβαση των υπηρεσιών ασφαλείας, η βία συνεχίστηκε και οδήγησε σε συγκρούσεις μεταξύ των αντίπαλων οπαδών, προτού ο Ουρουγουανός διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα διατάξει τη διακοπή του επαναληπτικού αγώνα της φάσης των 16 με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1.

Η Κόνμπεμπολ, η διοικητική αρχή ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, ανακοίνωσε αργότερα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αγώνας είχε ακυρωθεί.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί το λιντσάρισμα. Τίποτα», δήλωσε ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που συνέβη στην Αβεγιανέδα μεταξύ των οπαδών της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ είναι λάθος από πολλές απόψεις, από τη βία μεταξύ των οπαδών μέχρι την προφανή ανευθυνότητα στην οργάνωση. Η δικαιοσύνη πρέπει να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον των ευθυνών τους» συμπλήρωσε ο ίδιος.

