Βίαια επεισόδια μεταξύ οπαδών της αργεντίνικης ομάδας Ιντεπεντιέντε και της χιλιανής Ουνιβερσιδάδ ξέσπασαν την Τετάρτη (20/8), με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Από την αιματηρή σύγκρουση φαίνεται πως έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 10.

Ο αγώνας του Κόνμεμπολ της Νότιας Αμερικής διεκόπη στο δεύτερο ημίχρονο, όταν οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πέταξαν αντικείμενα από το τμήμα των φιλοξενούμενων προς τους γηπεδούχους οπαδούς, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει και να εκκενώσει το στάδιο Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα στο Μπουένος Άιρες.

Παρά την παρέμβαση των υπηρεσιών ασφαλείας, η βία συνεχίστηκε και οδήγησε σε συγκρούσεις μεταξύ των αντίπαλων οπαδών, προτού ο Ουρουγουανός διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα διατάξει τη διακοπή του επαναληπτικού αγώνα της φάσης των 16 με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Η Κόνμπεμπολ, η διοικητική αρχή ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής, ανακοίνωσε αργότερα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο αγώνας είχε ακυρωθεί.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί το λιντσάρισμα. Τίποτα», δήλωσε ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"CAÍDA"



Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

«Αυτό που συνέβη στην Αβεγιανέδα μεταξύ των οπαδών της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ είναι λάθος από πολλές απόψεις, από τη βία μεταξύ των οπαδών μέχρι την προφανή ανευθυνότητα στην οργάνωση. Η δικαιοσύνη πρέπει να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον των ευθυνών τους» συμπλήρωσε ο ίδιος.

🚡👀 The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams:



•Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life, •Hundreds of fans injured There are children. pic.twitter.com/l8sOxdj66n — Cardinal Ezeuba (@CardinalEzeuba) August 21, 2025

Πηγή: cnn.gr