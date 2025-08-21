Από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, οι νέοι στη Νορβηγία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να αγοράζουν ενεργειακά ποτά με καφεΐνη και ζάχαρη, σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης που μετέδωσε το κρατικό κανάλι NRK. Ο υπουργός Υγείας Γιαν Κρίστιαν Βέστρε τόνισε ότι η υπερβολική κατανάλωση τέτοιων προϊόντων συνδέεται με ανησυχία, προβλήματα ύπνου, δυσκολίες συγκέντρωσης, αλλά και κινδύνους για το καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα.

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο από το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, η Νορβηγία ακολουθεί το παράδειγμα της Πολωνίας, Εσθονίας και Λετονίας, που έχουν ήδη θεσπίσει απαγορεύσεις, σε αντίθεση με τη Δανία όπου δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Αντιδράσεις μαθητών



Στα σχολεία οι απόψεις διίστανται. Η Έμμα Φέλντε Φέρντε, 16 ετών, θεωρεί ότι το μέτρο δεν θα αποδώσει: «Όσο οι γονείς το επιτρέπουν, δεν νομίζω ότι τα όρια ηλικίας θα κάνουν μεγάλη διαφορά».

Η συμμαθήτριά της Τόρα Νίεμονεν έχει αντίθετη άποψη: «Πιστεύω ότι είναι σωστό μέτρο, γιατί τα ενεργειακά ποτά περιέχουν πολλή καφεΐνη και δεν είναι κατάλληλα για παιδιά».

Ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση



Η αγορά ενεργειακών ποτών στη Νορβηγία βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Το 2024 πουλήθηκαν 78 εκατ. λίτρα, 7% περισσότερα σε σχέση με το 2023 και συνολικά 340% περισσότερα σε διάστημα δέκα ετών, σύμφωνα με την Ένωση Ζυθοποιών.

Αρχικά, τα καταστήματα που θα παραβιάζουν το νέο όριο θα λαμβάνουν προφορικές προειδοποιήσεις, ενώ στη συνέχεια θα επιβάλλονται πρόστιμα.

Θέση ειδικών



Η κυβερνητική πρόταση συγκέντρωσε στήριξη από αρκετούς φορείς, ωστόσο η Ιατρική Ένωση, η Οδοντιατρική Ένωση και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας εκτιμούν ότι το όριο των 16 ετών δεν επαρκεί. Ζητούν να ανέβει στα 18 έτη, με τον επικεφαλής του επιστημονικού συμβουλίου, Στόλε Όνσγκορντ Σαγκάμπροτεν, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση «τους απογοήτευσε» με την επιλογή της.