Ο Φρανκ Κάπριο, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πρόβιντενς και κεντρικό πρόσωπο της τηλεοπτικής εκπομπής Caught in Providence, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η είδηση συγκίνησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η παρουσία του είχε ξεπεράσει τα στενά όρια της δικαστικής αίθουσας και είχε αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ο γιος του, Φρανκ Κάπριο Τζούνιορ, δήλωσε: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα δοτικός και αναζητούσε τρόπους να βοηθήσει τους άλλους. Η καλοσύνη του έφτασε μακριά χάρη στο παγκόσμιο κοινό που τον ακολούθησε. Ελπίζω πως μέσα από τις καλές μας πράξεις η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να ζει».

Από γιος Ιταλού μετανάστη στη δικαστική έδρα

Ο Φρανκ Κάπριο γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1936 στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ. Ήταν γιος του Αντόνιο Κάπριο, Ιταλού μετανάστη που εργαζόταν ως μικροπωλητής φρούτων, και της Φιλομένα Κάπριο. Σπούδασε στο Providence College απ’ όπου αποφοίτησε το 1958 και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο νομικής από το Suffolk University Law School, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως καθηγητής σε λύκειο.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δικηγορία και το 1962 εκλέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της Πρόβιντενς, όπου υπηρέτησε έως το 1968. Το 1985 διορίστηκε στο Δημοτικό Δικαστήριο της πόλης και αργότερα ανέλαβε καθήκοντα προέδρου, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2023.

Η εκπομπή που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό

Η δικαστική του αίθουσα έγινε γνωστή χάρη στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Caught in Providence. Αρχικά μεταδιδόταν σε τοπικό κανάλι, όμως σύντομα απέκτησε εθνική εμβέλεια, με αποσπάσματα να κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο χειριζόταν υποθέσεις τροχαίων και μικρών παραβάσεων, με συνδυασμό δικαιοσύνης και κατανόησης, τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού ως «δικαστή με καρδιά».

Προσφορά στην εκπαίδευση και αναγνώριση

Πέρα από το δικαστικό του έργο, ο Κάπριο υπηρέτησε ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ρόουντ Άιλαντ. Δημιούργησε υποτροφίες για φοιτητές του Providence College, της Νομικής Σχολής του Suffolk και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τιμήθηκε με διπλώματα από πανεπιστήμια και εντάχθηκε στο Hall of Fame Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ρόουντ Άιλαντ, ως αναγνώριση στην προσφορά του στην κοινωνία.

Η τελευταία μάχη και η οικογένεια του

Στα τέλη του 2023 ανακοίνωσε ότι έπασχε από καρκίνο του παγκρέατος και ξεκίνησε θεραπείες. Παρέμεινε ωστόσο δραστήριος και αισιόδοξος μέχρι το τέλος. Ο Φρανκ Κάπριο αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζόις, και τα πέντε τους παιδιά. Ανάμεσά τους και ο Φρανκ Τ. Κάπριο, που υπηρέτησε ως γενικός ταμίας του Ρόουντ Άιλαντ.

