Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα νέες κυρώσεις σε βάρος δύο δικαστών --ενός Γάλλου και μιας Καναδής-- καθώς και δύο εισαγγελέων, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι κυρώσεις αυτές προστίθενται στις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν στις αρχές Ιουνίου, οι οποίες είχαν στόχο άλλους τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ. Και τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Χαν.

"Σήμερα, ονομάζω την Κίμπερλι Προστ από τον Καναδά, τον Νικολά Γκιγιού από τη Γαλλία, τη Ναζάτ Σαμίμ Χαν από τα Φίτζι και τον Μαμ Μαντιάγε Νιάνγκ από τη Σενεγάλη" για "την απευθείας συμμετοχή τους στις προσπάθειες που κατέβαλε το ΔΠΔ για να διενεργήσει έρευνα, να συλλάβει, να θέσει υπό κράτηση ή να διώξει πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ, χωρίς τη συγκατάθεση της μιας ή άλλης χώρας", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση. Και οι τέσσερις δικαστικοί έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις που συνδέονται με τον Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "εξέφρασαν ξεκάθαρα και αυστηρά την αντίθεσή τους στην πολιτικοποίηση του ΔΠΔ", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το όργανο αυτό, που έχει την έδρα του στη Χάγη, συνιστά "απειλή για την εθνική ασφάλεια και χρησιμοποιήθηκε ως νομικό πολεμικό μέσο κατά των ΗΠΑ και του στενού συμμάχου τους, του Ισραήλ".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενοχλούνται κυρίως για διαδικασίες που έχουν στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, ύποπτους για φερόμενα εγκλήματα πολέμου ή ακόμη για τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού του στην Άμυνα, Γιόαβ Γκάλαντ, που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Γάζα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν συνίστανται στην απαγόρευση εισόδου στο αμερικανικό έδαφος και στο πάγωμα ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα πρόσωπα αυτά.

