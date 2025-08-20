Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.
Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.
Διαβάστε επίσης: Στρατιωτικό drone-δόλωμα εξερράγη στην ανατολική Πολωνία χωρίς θύματα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters