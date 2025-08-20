Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη κάλεσε την διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ, να παραιτηθεί, επικαλούμενος έκκληση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών των ΗΠΑ (Federal Housing Finance Agency) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει την Κουκ για φερόμενη απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους της Κουκ για σχόλια σχετικά με τις κατηγορίες που ανάρτησε ο Διευθυντής της FHFA, Μπιλ Παλτ, στην πλατφόρμα X νωρίτερα την Τετάρτη.

Here is the Criminal Referral Letter on Lisa Cook, the current Fed Governor. pic.twitter.com/aG0LGnokei — Pulte (@pulte) August 20, 2025

