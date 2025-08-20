Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026, ανακοίνωσε η αυστριακή δημόσια ραδιοτηλεόραση ORF. Ο διαγωνισμός θα κορυφωθεί με τον τελικό στις 16 Μαΐου στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της χώρας, ενώ οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 12 και 14 Μαΐου.

Η Αυστρία κέρδισε το δικαίωμα διοργάνωσης μετά τη νίκη του JJ (Johannes Pietsch) στη φετινή Eurovision στη Βασιλεία, με το τραγούδι Wasted Love. Η Βιέννη επικράτησε της υποψηφιότητας του Ίνσμπρουκ και θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό για τρίτη φορά, μετά το 1967 και το 2015.

Ο θεσμός, που ξεκίνησε το 1955, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο, με περίπου 166 εκατ. θεατές φέτος. Ωστόσο, δεν λείπουν οι αντιδράσεις, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε διαδηλώσεις, ενώ δηλώσεις του JJ για αποκλεισμό του Ισραήλ δημιούργησαν πολιτική θύελλα στην Αυστρία.

Με το σύνθημα «Europe, shall we dance?», η αυστριακή πρωτεύουσα προβάλλει τη διεθνή της εμπειρία, τις υποδομές και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, φιλοδοξώντας να διοργανώσει έναν λαμπερό διαγωνισμό στη σκιά πολιτικών εντάσεων.