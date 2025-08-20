Σε μια στιγμή που κατέγραψαν τα ανοιχτά μικρόφωνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε να προσπαθεί να καθησυχάσει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι θέλει να κλείσει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να την κάνει μαζί μου», φέρεται να είπε χαμηλόφωνα ο Τραμπ στον Μακρόν, λίγο πριν από τη συνάντησή τους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου με Ευρωπαίους ηγέτες. «Το καταλαβαίνεις αυτό; Όσο παράλογο κι αν ακούγεται», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Μακρόν έδειξε σκεπτικισμό απέναντι στις προθέσεις του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ουσιαστική διάθεση για κατάπαυση του πυρός, παρά τις διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες.













Microphones picked up a conversation between U.S. President Donald Trump and French President Emmanuel Macron about possible trilateral talks involving Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and his Russian counterpart Vladimir Putin. pic.twitter.com/WRWinA5tqU — The Associated Press (@AP) August 20, 2025

