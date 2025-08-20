Ένας ελεύθερος δύτης πέτυχε κάτι φαινομενικά αδύνατο. Σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες, ο Vitomir Maričić στις 14 του περασμένου Ιουνίου πήρε μια τελευταία ανάσα καθαρού οξυγόνου και ξάπλωσε μπρούμυτα σε μια μικρή πισίνα στην Οπατίγια της Κροατίας, όπου παρέμεινε για 29 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Αυτό είναι επίσημα το μακρύτερο διάστημα που έχει κρατήσει κάποιος την αναπνοή του. Ο Maričić ξεπέρασε τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ κατά σχεδόν 5 λεπτά.

Σχεδόν μισή ώρα χωρίς αέρα είναι κάτι που ξεπερνά κάθε φαντασία, αναφέρει το Science Alert. Είναι περίπου διπλάσιο από το χρόνο που θεωρείται ότι μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του ένα ρινοδέλφινο. Με τέτοια επίδοση, ο Maričić θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ακόμη και μια φώκια.



Πώς το πέτυχε

Με κάθε αναπνοή, μια φώκια μπορεί να αντικαταστήσει το 90% του αέρα στους πνεύμονές της, αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο το 20%. Για να αντέξουμε, χρειαζόμαστε περισσότερες αναπνοές για να γεμίσουμε τους πνεύμονές μας με φρέσκο αέρα.

Για να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγόνο μέσα στο σώμα του, ο Maričić εισέπνευσε καθαρό οξυγόνο για 10 λεπτά πριν από την προσπάθειά του. Αυτό αύξησε το οξυγόνο που διαλύθηκε στο πλάσμα του αίματός του, το οποίο είναι μια κρίσιμη δεξαμενή για τους ιστούς του σώματος.

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω βίντεο, ο Maričić ξεκίνησε την προσπάθεια του να σπάσει το ρεκόρ με σχεδόν πέντε φορές περισσότερο οξυγόνο στο σώμα του από το συνηθισμένο. Χωρίς αυτό, δεν θα μπορούσε ποτέ να αντέξει τόσο πολύ.Άλλα ρεκόρ αναπνοής

Ωστόσο, ακόμη και όταν αναπνέει κανονικό αέρα, οι ικανότητες του Κροάτη δύτη είναι εντυπωσιακές. Μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για 10 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα.

Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για κράτημα αναπνοής χωρίς βοήθεια είναι 11 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα και ανήκει στον Branko Petrovic από τη Σερβία, από το 2014.

Για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος των παραπάνω χρόνων, αρκεί να πούμε ότι ο μέσος άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του για 30 έως 90 δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Ρεκόρ Γκίνες, ο Maričić επιχείρησε να καταρρίψει το ρεκόρ αναπνοής τον περασμένο Ιούνιο για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την προστασία των ωκεανών. Δεν αποκλείεται στη συνέχεια να επιχειρήσει να καταρρίψει και το ρεκόρ του Petrovic.

