Οι μπανάνες, το πιο διαδεδομένο φρούτο στον κόσμο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής διατροφής εκατομμυρίων ανθρώπων, κινδυνεύουν να γίνουν λιγότερο διαθέσιμες και πιο ακριβές λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Times. .

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η αυξημένη υγρασία δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση ασθενειών που απειλούν τις φυτείες. «Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο· συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια», προειδοποιούν ειδικοί.

Ασθένειες και παραγωγική κρίση



Δύο επικίνδυνες ασθένειες, η Black Sigatoka και η Tropical Race 4, έχουν ήδη πλήξει βασικές περιοχές παραγωγής, από την Κολομβία μέχρι το Περού. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάπλωσή τους θα συνεχιστεί, με πιθανό ορίζοντα δύο έως τρεις δεκαετίες για μια γενικευμένη ανατροπή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια στιγμή, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Food τον Μάρτιο δείχνει ότι οι κατάλληλες εκτάσεις για καλλιέργεια μπανάνας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική θα μπορούσαν να μειωθούν έως και κατά 60% εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικοοικονομικών περιορισμών. Οι δύο αυτές περιοχές καλύπτουν σήμερα το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Ένας κρίσιμος κρίκος στην παγκόσμια διατροφή



Η μπανάνα είναι η τέταρτη σημαντικότερη τροφή διεθνώς: περισσότερα από 400 εκατομμύρια άνθρωποι αντλούν από αυτήν το 15% έως 27% των ημερήσιων θερμίδων τους. Η πιθανή μείωση της παραγωγής δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές, αλλά και πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους που απασχολούνται στον κλάδο.

Και δεν είναι μόνο οι μπανάνες στο στόχαστρο της κλιματικής αλλαγής. Καλαμπόκι, σόγια, ρύζι και σιτάρι αναμένεται επίσης να υποστούν σημαντικές μειώσεις αποδόσεων λόγω της αύξησης των ακραίων θερμοκρασιών. «Ακόμη και λίγες πολύ ζεστές μέρες μέσα στη σεζόν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες στην παραγωγή», εξηγεί ο Andrew Hultgren, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι.

Από τα ράφια στο πορτοφόλι



Η έλλειψη δεν σημαίνει άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, αλλά υψηλότερες τιμές. Ήδη οι μπανάνες καταγράφουν αυξήσεις –μόνο τον Μάιο οι τιμές τους ανέβηκαν κατά 3,3%, εν μέρει λόγω των νέων δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές. «Η μείωση της παραγωγής σημαίνει αύξηση τιμών· για τον καταναλωτή αυτό μεταφράζεται σε πληθωρισμό», τονίζει ο Hultgren.

Ένα προσιτό φρούτο – προς το παρόν



Παρά τις προκλήσεις, οι ειδικοί θεωρούν ότι η μπανάνα θα παραμείνει το πιο οικονομικό φρούτο στα ράφια. «Ακόμη και μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα εξακολουθεί να είναι η φθηνότερη επιλογή για τον καταναλωτή», εκτιμά ο Abu-Ghazaleh.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: για πόσο ακόμη θα μπορεί το πιο αγαπημένο φρούτο του κόσμου να αντιστέκεται στην πίεση της κλιματικής αλλαγής;