Η Κίνα θα πραγματοποιήσει τον ερχόμενο μήνα στην καρδιά του Πεκίνου μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, στην οποία θα συμμετάσχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και θα παρουσιαστούν όπλα που δεν έχουν ποτέ ως τώρα εκτεθεί δημόσια.

Εκατοντάδες αεροσκάφη, περιλαμβανομένων μαχητικών αεριωθουμένων και βομβαρδιστικών, καθώς και εξοπλισμοί υψηλής τεχνολογίας, όπως όπλα για πλήγματα ακριβείας που μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα πενταπλάσια αυτής του ήχου, θα παρουσιασθούν στην παρέλαση, δήλωσαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Η παρέλαση, η δεύτερη που θα πραγματοποιηθεί μετά το 2015 για την επίσημη παράδοση των ιαπωνικών δυνάμεων το Σεπτέμβριο του 1945, θα αποτελέσει επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας, καθώς μερικοί από τους γείτονές της και δυτικές χώρες βλέπουν με ανησυχία την προβολή ισχύος στην οποία προβαίνουν τα τελευταία χρόνια οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός. Στρατιωτικοί ακόλουθοι και αναλυτές λένε πως περιμένουν να δουν στην παρέλαση μια σειρά από νέα όπλα και εξοπλισμούς, φορτηγά εξοπλισμένα με συσκευές κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, νέα άρματα μάχης και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των κινεζικών αεροπλανοφόρων.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν ιδιαίτερα τις προσθήκες στους κινεζικούς πυραύλους, κυρίως τις εκδοχές τους κατά πλοίων και τα όπλα με υπερηχητικές δυνατότητες, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν την Κίνα σε οποιαδήποτε μελλοντική περιφερειακή σύγκρουση.

«(Τα όπλα και ο εξοπλισμός) θα καταδείξουν πλήρως τις στιβαρές στρατιωτικές δυνατότητές μας να προσαρμοζόμαστε σε τεχνολογικά επιτεύγματα, να εξελίσσουμε μοντέλα πολεμικών επιχειρήσεων και να κερδίζουμε μελλοντικούς πολέμους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γου Ζέκε, αναπληρωτής του έχοντος το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης.

Νέα όπλα, τα οποία θα κάνουν το «ντεμπούτο» τους στην παρέλαση, θα έχουν μεγάλο μερίδιο μεταξύ των όπλων που θα παρουσιαστούν κατά την παρέλαση αυτή, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο ακριβής αριθμός των στρατιωτών, των όπλων και του εξοπλισμού που θα συμμετάσχουν δεν αποκαλύφθηκε.

Η παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει περίπου 70 λεπτά, θα συμμετάσχουν σ' αυτή 45 σχηματισμοί στρατευμάτων και θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Τιενανμέν ενώπιον του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και αριθμού ξένων ηγετών και αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε παραστεί και στην παρέλαση του 2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ