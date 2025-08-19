Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν αεροπορική υποστήριξη και οι ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιώτες επί του πεδίου» διαβεβαίωσε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους συναντήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο. Πρόσθεσε ότι και ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει» κυρίως παρέχοντας αεροπορική κάλυψη.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να σταλεί κανένας Αμερικανός στρατιώτης στην Ουκρανία και απέκλεισε, για ακόμη μία φορά, την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ. Είπε όμως ότι «η Γαλλία και η Γερμανία (…) η Βρετανία θέλουν να στείλουν στρατιώτες».

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί» με αυτόν τον πόλεμο, συνέχισε.

Ο Τραμπ είπε ότι τηλεφώνησε στον Πούτιν προσπαθώντας «να οργανώσει μια συνάντηση με τον πρόεδρο (της Ουκρανίας) Ζελένσκι. Θα δούμε τι θα βγει από αυτό».

«Εάν όλα πάνε καλά, θα συμμετάσχω σε μια τριμερή», με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει ότι ο Πούτιν θα εμφανιστεί διαλλακτικός γιατί διαφορετικά «η κατάσταση θα είναι δύσκολη». Πρόσθεσε ότι και ο Ζελένσκι «θα πρέπει επίσης να επιδείξει κάποια ευελιξία».

Σε ό,τι αφορά τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, όπως το Ντονμπάς, ο Τραμπ είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί ότι δεν θα τα ανακτήσει.

«Είναι πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα» και «πολύ μεγαλύτερη» (…) Δεν επιτίθεσαι σε μια χώρα που είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εσένα» σχολίασε, σημειώνοντας ότι σήμερα «το 79% του Ντονμπάς ελέγχεται από τη Ρωσία».

Οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ και ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

