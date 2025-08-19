Η ουδετερότητα της Ελβετίας και ο ρόλος της Γενεύης ως διεθνούς κέντρου διπλωματίας επαναφέρουν τη χώρα στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς ανακοίνωσε ότι η χώρα θα μπορούσε να δεχθεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες ειρήνης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του.

Η ελβετική κυβέρνηση, διατηρώντας την παράδοση ουδετερότητας και φιλοξενίας διεθνών διαπραγματεύσεων, δήλωσε έτοιμη να παρακάμψει το νομικό πλαίσιο της υποχρέωσης εκτέλεσης του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εφόσον η παρουσία του Πούτιν στη Γενεύη έχει αποκλειστικά σκοπό την ειρήνη.

Ο Ιγκνάσιο Κασίς υπογράμμισε ότι η Γενεύη, ως ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αποτελεί φυσικό τόπο διεθνούς διαλόγου. Η πρόταση ενισχύεται από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε τη Γενεύη ως πιθανό τόπο συνάντησης μετά τις διαβουλεύσεις του με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον.

