Ο δήμαρχος του Πέρα (Μπέγιογλου) στην Κωνσταντινούπολη, Ινάν Γκιουνέι, ο οποίος νωρίτερα προφυλακίστηκε στο πλαίσιο έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκικός Τύπος, ο δήμαρχος του Μπέγιογλου, προφυλακίστηκε μαζί με άλλα 16 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση» και «απάτη εις βάρος δημοσίων φορέων και ιδρυμάτων».

Μεταξύ των συλληφθέντων, εκτός από τον κ. Γκιουνέι, βρίσκονται πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον, όπως ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του, Σεϊχάν Οζτζάν, ο κουνιάδος του, Ισμαήλ Ακάγια, και ο οδηγός του, Ντενίζ Γκιολελί.

Στην ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν επίσης ο οδηγός του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, Ρετζέπ Τζεμπετζί, και ο διαχειριστής του λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτίωσης «Ekrem Edit», Μαχίρ Γκιουν. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, 27 άλλα άτομα που είχαν τεθεί υπό κράτηση, αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του δημάρχου, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του ως «προσωρινό μέτρο».

Η περίπτωση του Γκιουνέι προστίθεται σε μια σειρά διώξεων κατά εκλεγμένων δημάρχων της αντιπολίτευσης. Από τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, συνολικά 17 δήμαρχοι του CHP έχουν προφυλακιστεί και τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σε τρεις από αυτούς τους δήμους (Εσένγιουρτ, Σισλί, Όβατζικ) έχουν διοριστεί κρατικοί επίτροποι (καγιούμ) στη θέση των εκλεγμένων δημάρχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία. Ανάμεσα στους δημάρχους που έχουν απομακρυνθεί βρίσκονται και οι επικεφαλής μεγάλων μητροπολιτικών δήμων, όπως της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας, της Αττάλειας και των Αδάνων.

