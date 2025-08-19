Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της Δύσης, μεταξύ δηλαδή Ευρώπης και Αμερικής και ιδιαίτερα μετά που ανέλαβε την Προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλτ Τραμπ, για το θέμα της Ουκρανίας, είναι τεράστιο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Τριανταφύλλου, λέγοντας ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο έδειξε μεν ενότητα αλλά και τεράστιες διαφορές και για αυτό βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής των εξελίξεων.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να προβεί σε ένα πρώτο απολογισμό από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο για την Ουκρανία, ο κ. Τριανταφύλλου είπε ότι η συνάντηση χθες αποσκοπούσε κατά κάποιο τρόπο να δείξει ότι η Δύση είναι ενωμένη και να στείλει ένα μήνυμα στη ρωσική πλευρά ότι υπάρχει μία σύμπλευση απόψεων μεταξύ της αμερικανικής διοίκησης και των Ευρωπαίων εταίρων.

Και για αυτό το λόγο, πρόσθεσε, ήταν ενδιαφέρον ότι όλοι οι ηγέτες μετά τη συναντηση είπαν ότι το θέμα που συζητήθηκε ήταν οι εγγυήσεις ασφάλειας και πώς θα υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας εφόσον προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι το στάδιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, δηλαδή οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, και δεν συζητήσανε τα θέματα ανταλλαγής εδαφών.

"Αλλα από εδώ και πέρα δεν είμαι πεπεισμένος ότι η συνάντηση πήγε ιδιαίτερα καλά, γιατί το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της Δύσης, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής και ιδιαίτερα μετά που ανέλαβε την Προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τεράστιο" υπέδειξε ο Καθηγητής.

Εξήγησε ότι ο κ. Τραμπ έχει άλλη αντίληψη του Ουκρανικού και ότι "μέχρι και την ανάληψη της προεδρίας του, το θέμα όλο ήταν πώς να στηριχθεί η Ουκρανία και πώς θα αντιμετωπίσει η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι εταίροι και οι σύμμαχοι γενικότερα την ρωσική απειλή, ενώ τώρα βλεπουμε μια αμερικανική πλευρά που θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται, βλέπουμε μια Ρωσία που θέλει να κερδίσει τον πόλεμο, δεν τον έχει κερδίσει με τον τρόπο που θα ήθελε αλλά επιμένει να βρει τρόπο να τον κερδίσει".

Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι, είπε, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη "όχι μόνο για το Ουκρανικό - γιατί αναλαμβάνοντας ευθύνη για την υπεράσπιση της Ουκρανίας σημαίνει και ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης - και δεν είναι σε θέση ακόμη να το κάνουν".

Πρώτα από όλα, συνέχισε ο Καθηγητής, οι Ευρωπαίοι έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Υπάρχει η ξεκάθαρη θέση της Γαλλίας και της Βρετανίας να στείλουν και στρατεύματα στην Ουκρανία, κάτι που όμως η Ιταλία δεν στηρίζει.

Τα διλήμματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, πρόσθεσε, υπάρχουν και πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη - είτε είναι οι χώρες της ΕΕ, είτε είναι η ευρύτερη Ευρώπη - πρέπει από μόνες τους να αντιμετωπίσουν οποιουσδήποτε κινδύνους στο μέλλον, χωρίς ενδεχομένως την εμπλοκή της Αμερικής.

"Νομίζω ότι η συνάντηση χθες αυτό έδειξε. Έδειξε ναι μεν ενότητα, αλλά και τεράστιες διαφορές και για αυτό βρισκόμαστε σε μια φάση αναμονής των εξελίξεων, όπως είχαμε βρεθεί μετά την Παρασκευή στην Αλάσκα. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν, ποιες θα είναι οι θέσεις της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Αμερικής".

Σημείωσε ακόμη ότι παρόλο που οι ηγέτες είπαν πως αυτό που συζητήθηκε ήταν εγγυήσεις ασφάλειας, από την άλλη "εκείνο που υπήρχε και στις δύο εικόνες, δηλαδή στο τραπέζι που κάθονταν όλοι οι ηγέτες με τον κ. Τραμπ και αργότερα στον Λευκό Οίκο, είναι ο χάρτης της Ουκρανίας όπου περίπου ένα 20% των εδαφών είναι υπό ρωσική κατοχή".

Αυτό που θέλανε οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση, είπε ο Καθηγητής, ήταν να πείσουν τον κ. Τραμπ ότι υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις και να μην δέχεται ό,τι του λέει η ρωσική πλευρά χωρίς να το αξιολογεί.

Ο κ. Τριανταφύλλου τόνισε τέλος ότι ο τερματισμός του πολέμου και ενδεχομένως της ευρωπαϊκής ασφάλειας πρωτίστως από τους Ευρωπαίους πρέπει να γίνει με ένα τρόπο οργανωμένο "γιατί αλλιώς ουσιαστικά μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες για την ασφάλεια γενικότερα και η Ουκρανία ακόμη περισσότερο για το μέλλον της".

Πηγή :ΚΥΠΕ