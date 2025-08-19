Η συνάντηση του Αμερικανού Ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Αλεξίου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς και εικόνες, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Ουκρανούς Ορθόδοξους επισκόπους στις ΗΠΑ.

Οι τελευταίοι χαρακτήρισαν τη συνάντηση «προδοσία της χριστιανικής μαρτυρίας» εν μέσω του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, καταγγέλλοντας ότι προσφέρει νομιμοποίηση σε έναν ηγέτη που διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξιος, επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής στην Αλάσκα – απογόνου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – δήλωσε στον Πούτιν: «Η Ρωσία μας έδωσε το πολυτιμότερο, την Ορθόδοξη πίστη, και είμαστε αιώνια ευγνώμονες», προσθέτοντας ότι όταν κληρικοί του επισκέπτονται τη Ρωσία νιώθουν «σαν στο σπίτι τους».

Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, απάντησε με σκληρή ανακοίνωση: «Τέτοιες χειρονομίες δεν είναι απλώς ατυχείς· είναι προδοσία του Ευαγγελίου του Χριστού και σκάνδαλο για τους πιστούς». Η ανακοίνωση κατηγορεί τη ρωσική κυβέρνηση για εισβολή, εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, εξαφανίσεις αμάχων και καταστροφή της Ουκρανίας, καταλήγοντας: «Η Εκκλησία δεν μπορεί ποτέ να συγχωρέσει ή να εξωραΐσει το κακό».

Ο ίδιος ο Αλέξιος, σε μεταγενέστερο μήνυμά του, διευκρίνισε ότι η ευγνωμοσύνη του δεν αφορούσε τη σημερινή πολιτική, αλλά την ιστορική δράση των ιεραποστόλων που έφεραν την Ορθοδοξία στην Αλάσκα.

Η συνάντηση έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου οι Ορθόδοξες Εκκλησίες των ΗΠΑ, με ρίζες σε διαφορετικές εθνικές κοινότητες (Ρώσους, Ουκρανούς κ.ά.), βρίσκονται σε αντιπαράθεση λόγω της εισβολής του 2022 και της στάσης του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τον πόλεμο «ιερό».

Ο Πούτιν, που επιδεικνύει συχνά θρησκευτική ευλάβεια, δήλωσε πρόσφατα ότι ένας από τους όρους ειρήνης θα είναι «η εξασφάλιση κατάλληλου περιβάλλοντος για την Ορθόδοξη Εκκλησία και την χριστιανική πίστη στην Ουκρανία».