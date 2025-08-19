Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους εταίρους και δήλωσε ότι ξεκίνησε τις διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά από επακόλουθη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

Είπε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – που παρέχονται από τις ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ – συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, κάλεσα τον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα αναλάβουν τις διευθετήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ