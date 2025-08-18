Σε καθεστώς lockdown έθεσε η αστυνομία την Times Square στο κέντρο το Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχει σπεύσει η ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, «λόγω της ενεργούς αστυνομικής έρευνας».

🚨Alert: Times Square was evacuated as NYPD bomb squad investigates suspicious package

pic.twitter.com/YbwJSMNsQn — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν... Να αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στη γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτηση στο X.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους μίας εταιρείας στο κέντρο της περιοχής που έχει τεθεί σε lockdown, να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.