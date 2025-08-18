Η Χαμάς απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία παρέλαβε νωρίτερα σήμερα από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε αυτό το στέλεχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Μια αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε την πρόταση.

Οι προσπάθειες που καταβάλλουν τους τελευταίους μήνες οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής καρπούς, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και 22 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας της Γάζας, σκοτώθηκαν 19 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα.

Μέχρι στιγμής, κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει αυτήν την πρόταση εκεχειρίας. Η θετική απάντηση της Χαμάς έρχεται σε μια περίοδο που ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει την Πόλη της Γάζας και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς που προς το παρόν δεν ελέγχονται από το Ισραήλ.

Η πρόταση εκεχειρίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα προηγούμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την παράδοση ορισμένων σορών. Οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση ενώ θα ακολουθήσουν και νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί παρά μόνο μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα και θα πληρεί τους όρους που θέτει η κυβέρνησή τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters