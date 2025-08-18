Ο Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξε ότι έχει καταφέρει να επιλύσει έξι πολεμικές συγκρούσεις σε διάστημα έξι μηνών, μεταξύ αυτών και μία που, όπως είπε, απειλούσε να εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή. Παράλληλα, εξαπέλυσε σκληρή κριτική σε μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, αλλά και σε αναλυτές που, όπως τόνισε, δεν κατανοούν τις κινήσεις του.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «πόλεμο του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν» και όχι δικό του, επισημαίνοντας ότι είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω και όχι για να τον κλιμακώσω περαιτέρω. «Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος από την αρχή», υπογράμμισε για άλλη μία φορά, προσθέτοντας ότι γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «ανόητους» όσους εργάζονται επί χρόνια πάνω σε αυτά τα ζητήματα χωρίς να καταφέρουν να βρουν λύσεις. «Πρόκειται για ανθρώπους χωρίς κοινή λογική, χωρίς ευφυΐα και καμία κατανόηση. Το μόνο που κάνουν είναι να καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη τη διευθέτηση της κρίσης Ρωσίας – Ουκρανίας», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται, σημειώνοντας ότι «παρά όλους τους επιπόλαιους και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα τα καταφέρω — πάντα τα καταφέρνω».

«Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ