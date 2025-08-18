Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, προσθέτοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 11 νεκρούς από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Elastik, 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, το οποίο παράγει εκρηκτικά και πυρομαχικά, σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

«Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω του δυστυχήματος αυτού», επεσήμαναν οι τοπικές αρχές στο Telegram, ενώ πρόσθεσαν ότι ακόμη 134 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 31 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η σημερινή έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στην περιφέρεια.

Το ρωσικό κανάλι 112 στο Telegram, το οποίο είναι γνωστό ότι πρόσκειται στις δυνάμεις της τάξης, ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν πυροδοτήθηκε από λάθος μία οβίδα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αρχές της περιφέρειας Ριαζάν είχαν κάνει πολλές συστάσεις στους υπεύθυνους του εργοστασίου για την πλημμελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων δείχνουν τους τοίχους του εργοστασίου να έχουν καταστραφεί. Όπως επεσήμαναν οι αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη σήμερα, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Στο μεταξύ η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας έχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση των κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας, διευκρινίζοντας ότι η έκρηξη δεν προκλήθηκε από ουκρανικό πλήγμα.

Οι εκρήξεις ή οι πυρκαγιές λόγω ατυχήματος είναι συχνές στη Ρωσία καθώς πολλές υποδομές της χώρας είναι απαρχαιωμένες, ενώ πολλές φορές δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Το 2021 έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε προκαλέσει τον θάνατο 17 ανθρώπων. Οι υπεύθυνοι είχαν τιμωρηθεί με ποινές φυλάκισης.

7 οι νεκροί από την επίθεση στο Χάρκιβ

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα νήπιο και ένα 16χρονο αγόρι, σκοτώθηκαν την νύκτα κατά την διάρκεια της ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους και drones στην πόλη Χάρκιβ (Χάρκοβο), την δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας.

Εξι παιδιά από 6 έως 17 ετών περιλαμβάνονται στους τραυματίες της επίθεσης, διευκρίνισε μέσω του Telegram ο Ολεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας.

Η πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 140 drones κατά της Ουκρανίας την νύκτα, στην μεγαλύτερη τέτοιου είδους επίθεση από τις 4 Αυγούστου.

Βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και πολλοί κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τέσσερις πυραύλους και drones κατά την διάρκεια της νύκτας σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας, ενώ 88 drones καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν το πρωί από πυραυλική επίθεση κατά σημαντικής υποδομής στην πόλη της Ζαπορίζια. Επίθεση κατά ενεργειακής μονάδας προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην Οδησσό.

Δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο Σούμι, όπου χτυπήθηκαν κατοικίες και σχολείο.

«Η Ρωσία είναι μία δολοφονική πολεμική μηχανική που συγκρατεί η Ουκρανία. Και πρέπει να ανακοπεί μέσω της ατλαντικής ενότητας και πίεσης», δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2022, όταν η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP