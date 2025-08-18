Η τουρκική κορβέτα Kınalıada, που ανήκει στο πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, κατέπλευσε στο λιμάνι της Τρίπολης, πρωτεύουσας της Λιβύης, σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό και στρατιωτικό αποτύπωμα.

Κατά την άφιξη της τουρκικής αποστολής, παρευρέθηκαν ο πρέσβης της Τουρκίας στην Τρίπολη Γκιουβέν Μπέγετς και ο υποναύαρχος Χουσεΐν Τιγλί, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν αναμνηστικές πλακέτες.

Συναντήσεις με τη λιβυκή στρατιωτική ηγεσία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο πρέσβης Μπέγετς, ο διοικητής της Δύναμης Αποστολής στη Λιβύη, υποστράτηγος Μουσταφά Κοσάν, ο υποναύαρχος Τιγλί και ο ακόλουθος Άμυνας του τουρκικού ναυτικού στην Τρίπολη, πλοίαρχος Ιλκάι Μπερίλ Αϊντεμίρ, πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον υφυπουργό Άμυνας της Λιβύης, ταξίαρχο Αμπντουσελάμ Ζούμπι, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Μοχάμεντ Χαντάντ.

Επίσκεψη του αρχηγού Γενικού Επιτελείου της Λιβύης στο TCG Kınalıada

Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Χαντάντ, και του διοικητή του λιβυκού πολεμικού ναυτικού, Νουρετντίν αλ-Μπουνί, στο TCG Kınalıada.

Η κορβέτα TCG Kınalıada αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της με επόμενο σταθμό τη Βεγγάζη, στα ανατολικά της Λιβύης.