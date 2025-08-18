Στον Λευκό Οίκο στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας, όπου σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για μια κρίσιμη συνάντηση με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νωρίτερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη συμμετοχή και του πρωθυπουργού της Ελλάδας είχαν τηλεδιάσκεψη ενόψει του ταξιδιού στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στόχος τους είναι η κοινή στάση ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκανε λόγο την Κυριακή για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία, ζητώντας μάλιστα από όλους να μείνουν συντονισμένοι.

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι, εάν η συνάντηση της Δευτέρας έχει θετική έκβαση, ο Τραμπ θα δρομολογήσει Τριμερή Σύνοδο Κορυφής εντός της εβδομάδας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα παραστούν στη συνάντηση

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν: Το Προεδρικό Μέγαρο του Ελιζέ δήλωσε ότι ο Μακρόν θα «συνεχίσει το έργο συντονισμού μεταξύ των Ευρωπαίων και των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς: Το γραφείο του Μερτς δήλωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών στην Ουκρανία με τους άλλους συμμετέχοντες και θα τονίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ: Ο Σταρμερ εξήρε την «επιθυμία του Ζελένσκι για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και δήλωσε ότι θα ταξιδέψει επίσης στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε

Πληροφορίες για διπλή συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, το CNN καθώς και η γερμανική εφημερίδα BILD, αποκαλύπτουν ότι οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο θα είναι δύο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντήσει κατ΄ ιδίαν με Ουκρανό ομόλογό του. Μάλιστα, η BILD αναφέρει ότι ο Τραμπ δεν ήθελε να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια ενδεχομένως πολύωρη και πιο διευρυμένη συνάντηση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ που θα ενισχύσουν το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας και στήριξης προς την Ουκρανία.

Η συνάντηση αυτή θα περιλαμβάνει και δείπνο εργασίας.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι οι απαιτήσεις της Ρωσίας για παραχωρήσεις εδαφών και οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι ΗΠΑ.

Οι βασικοί άξονες της ατζέντας των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα:

Εγγυήσεις ασφάλειας: πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ ήδη με δηλώσεις τους χαιρετίζουν την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία, με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιό του.

Εδαφικά ζητήματα

Συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας

Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα»

Τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων: Με στόχο κοινή γραμμή για την Ουκρανία

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε νωρίτερα το απόγευμα, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, να σημειώνει ότι «αν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να «συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο».

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία, η δέσμευση για τη διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία θα λαμβάνει τις αποφάσεις για την εδαφική της κυριαρχία, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν, όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και τα ζωτικά σύνορα της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι ηγέτες τόνισαν ότι ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουν για ακόμη μια φορά την υποστήριξή του προς την Ουκρανία.

Ο Αντόνιο Κόστα, μέσα από ανάρτησή του στο Χ, χαιρέτισε επίσης την προθυμία των ΗΠΑ να συμμετέχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάειν και ο Ουκρανός πρόεδρος έχουν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΕΡΤ