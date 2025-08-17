Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα, μετά την τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου, ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη, αλλά τη «συνθηκολόγηση» της Ουκρανίας.

«Αν πιστεύω πως ο πρόεδρος Πούτιν θέλει την ειρήνη; Αν θέλετε την προσωπική πεποίθησή μου, όχι. Θέλει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, αυτό είναι που πρότεινε», δήλωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, προσθέτοντας πως ο ίδιος θέλει «μια ειρήνη ανθεκτική, βιώσιμη, δηλαδή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, (...) που να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών». Ο Μακρόν πιστεύει αντιθέτως πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Την παραμονή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο, Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον, στην οποία πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν ο Μακρόν και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, «βούλησή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών» και να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς «μέχρι ποίου σημείου» είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης, δήλωσε ακόμα ο γάλλος πρόεδρος.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας βρίσκεται στο κέντρο της επεξεργασίας μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, επειδή θα είχαν στόχο να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιτεθεί και πάλι στην Ουκρανία.

Ο γάλλος πρόεδρος φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με τη δυνατότητα, που αναφέρθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, να επωφεληθεί η Ουκρανία από προστασίες παρόμοιες με αυτές του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο το Κίεβο να γίνει μέλος της ατλαντικής Συμμαχίας. «Πιστεύω ότι ένα θεωρητικό άρθρο δεν είναι αρκετό. Το ζήτημα είναι η ουσία», δήλωσε.

«Πώς να εξασφαλίσουμε συλλογικά ότι η διεθνής τάξη γίνεται σεβαστή και ότι η ασφάλεια όλων μας προστατεύεται, επειδή πρόκειται για την ασφάλεια των Ευρωπαίων και της Γαλλίας», δήλωσε ακόμα από τη θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν (νοτιοανατολική Γαλλία) έπειτα από πάνω από δύο ώρες συνεδρίασης με το «συνασπισμό των προθύμων». «Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα μπροστά στη Ρωσία, ανοίγουμε το δρόμο για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε.

«Δεν μπορεί να υπάρξουν εδαφικές συζητήσεις για την Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς» και «κατά τον ίδιο τρόπο, όχι συζήτηση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων χωρίς αυτούς», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ζητώντας να προσκληθούν οι Ευρωπαίοι στις επόμενες συνόδους κορυφής για την Ουκρανία.

«Πηγαίνουμε αύριο (στην Ουάσινγκτον) όχι για να συνοδεύσουμε απλώς τον ουκρανό πρόεδρο, πηγαίνουμε εκεί για να υπερασπισθούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ