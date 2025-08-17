Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση αύριο Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη ανακοίνωση για την επιβεβαίωση συμμετοχής στη συνάντηση και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σήμερα, στις 16:00 (ώρα Κύπρου) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

