Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε πριν από λίγο «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ