Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η συνομιλία διήρκεσε συνολικά περισσότερο από 90 λεπτά, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών.

Δεν μπήκε σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας, αλλά γνωρίζουμε ότι συμφώνησε να συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον @POTUS. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνομιλίας μας με τον Πρόεδρο Τραμπ, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό.

Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των σκοτωμών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να εξασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης τα θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν» ανέφερε στην ανάρτηση του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και προτιμά μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, έγραψε στο Twitter ότι ο Τραμπ τους είπε: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια κατάπαυση του πυρός».