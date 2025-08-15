Ο Εργατικός Βουλευτής Afzal Khan παραιτήθηκε από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου στην Τουρκία μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε ο Πρωθυπουργός Sir Keir Starmer να τον παύσει από τη θέση του για την άνευ έγκριση επίσκεψή του στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο και ερευνήτρια Φανούλλά Αργυρού, ο κ. Khan έδωσε την παραίτησή του 24 ώρες μετά τις αποκαλύψεις πιέσεων Εργατικών Βουλευτών προς τον Πρωθυπουργό για πάρει θέση για τις πράξεις του.

Η Κυβέρνηση επιβεβαίωσε την απόφαση του εν λόγω βουλευτή να εγκαταλείψει τη πόστο του, που είχε αναλάβει τον περασμένο Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι την άμεση παύση του είχε ζητήσει με έντονες διαμαρτυρίες προς την βρετανική κυβέρνηση η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.

