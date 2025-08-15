Απόψε, τα βλέμματα του παγκόσμιου διπλωματικού σκηνικού στρέφονται στην Αλάσκα, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόκειται να συναντηθούν σε μια ιστορική σύνοδο κορυφής με φόντο την έντονη γεωπολιτική ένταση και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ στις 22:00 ώρα Κύπρου, φέρει βαρύ συμβολισμό, καθώς διεξάγεται σε έδαφος που κάποτε ανήκε στη Ρωσία, ενώ το διακύβευμα είναι υψηλό, με την προοπτική ειρηνευτικής διευθέτησης στην Ουκρανία να κυριαρχεί στην ατζέντα.

Εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της Ουκρανίας και έντονων διεθνών αντιδράσεων, η συνάντηση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις παγκόσμιες ισορροπίες, με τον Τραμπ να δηλώνει «Υψηλό Διακύβευμα» και να υποδέχεται τον Πούτιν κατά την άφιξη του.

Το SigmaLive θα καλύψει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις