Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι το ισραηλινό σχέδιο για την κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών για τον εποικισμό της Δυτικής Όχθης και κοντά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου και θα έθετε τους Παλαιστίνιους σε κίνδυνο αναγκαστικού εκτοπισμού, κάτι που χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.

Ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δεσμεύτηκε την Πέμπτη να πιέσει για να προωθηθεί ένα έργο εποικισμού, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή θα «θάψει» την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι το σχέδιο θα διασπάσει τη Δυτική Όχθη σε απομονωμένους θύλακες και ότι αποτελεί «έγκλημα πολέμου για μια κατοχική δύναμη να μεταφέρει τον δικό της άμαχο πληθυσμό στην περιοχή που κατέχει».

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1980, μια κίνηση που δεν αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες χώρες, αλλά δεν έχει επισήμως επεκτείνει την κυριαρχία του στη Δυτική Όχθη.

Οι περισσότερες χώρες θεωρούν ότι η επέκταση των οικισμών υπονομεύει τη βιωσιμότητα μιας λύσης δύο κρατών, διασπώντας εδάφη ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο των δύο κρατών προβλέπει ένα παλαιστινιακό κράτος στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, που θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ, το οποίο κατέλαβε και τα τρία εδάφη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή και λέει ότι οι οικισμοί παρέχουν στρατηγικό βάθος και ασφάλεια και ότι η Δυτική Όχθη είναι «αμφισβητούμενη» και όχι «κατεχόμενη».

Πηγή: ΚΥΠΕ