Ο Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Βιτσισλάβ Βολόντιν, συνάντησε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το ρωσικό κοινοβούλιο.

Ο Βολόντιν, στενός συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέφερε χαιρετισμούς από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου και ευχαρίστησε τον Κιμ για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στην στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Σε επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Κιμ αναφέρει πως οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας σφυρηλάτησαν «τη φιλία και την ενότητα» στο πεδίο των μαχών, πολεμώντας «έναν κοινό εχθρό», όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Πιονγκγιάνγκ και Μόσχα είχαν επιβεβαιώσει αμφότερες την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την απελευθέρωση εδαφών που κατείχαν ουκρανικές δυνάμεις μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεσή τους τον Αύγουστο του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ