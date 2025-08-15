Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν χθες στην ανακοίνωση του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της Κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

"Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης: Διεθνής πίεση στο Ισραήλ για την ανέγερση οικισμού στη Δυτική Όχθη

Πηγή: ΚΥΠΕ