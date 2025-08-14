Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα αισιοδοξία για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση", δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. "Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε".

"Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε", τόνισε.

Παράλληλα τόνισε ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί αύριο με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

"Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα", είπε ο Τραμπ.