Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ, Reporters Without Borders / RWB, Reporters sans frontières / RSF), με έδρα τη Γαλλία.
Η Ρωσία χαρακτηρίζει τακτικά οργανώσεις που, όπως λέει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια ως «ανεπιθύμητες».
Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται ή χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.
Στις οργανώσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνονται το Radio Free Europe/Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία με έδρα το Λονδίνο.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1985, υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους και αγωνίζεται κατά της λογοκρισίας παγκοσμίως.
Οι RSF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Η οργάνωση κατέταξε τη Ρωσία στην 171η θέση από 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου φέτος και έχει καταγράψει 50 δημοσιογράφους που κρατούνται στη χώρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ