Από την πορεία της συνόδου κορυφής μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, θα φανεί ποια προοπτική υπάρχει για συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά και σε ό,τι αφορά άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Αυτό ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής και διεθνολόγος, Δημοσθένης Δημόπουλος, μιλώντας στο ΚΥΠΕ ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, μετά και τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι το κίνητρο της πολιτικής Τραμπ είναι το απτό όφελος για τις ΗΠΑ και ότι η όποια σύγκλιση με Ευρωπαίους δεν βασίζεται σε κοινές αξίες και αντιλήψεις.

Παρά το γεγονός ότι η τηλεδιάσκεψη έκλεισε χθες με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να θέσει τις βάσεις στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ο κ. Δημόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι είναι δύσκολο να υπάρξει «λευκός καπνός» από τη συνάντηση της Παρασκευής. Εξήγησε ότι ο Τραμπ αναμένεται πως θα θέσει το ζήτημα της κατάπαυσης πυρός, γιατί το έχει υποσχεθεί κατά την τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους και Ζελένσκι, όμως τίποτα δεν μπορεί να είναι βέβαιο για την έκβαση της συνάντησης.

Υποστήριξε, δε, ότι η σύγκλιση που φάνηκε να υπάρχει μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει να αγοράζουν όπλα από τις ΗΠΑ, το οποίο φυσικά συνεπάγεται ένα οικονομικό κίνητρο για να αφήσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο στην Ουκρανία να εξελιχθεί, εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί μία λύση.

Ξεκάθαρα συνδιαλλακτική η πολιτική Τραμπ

Γενικά, όμως, ανέφερε, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στην Ευρώπη, αλλά και απέναντι στην Ουκρανία, με το σύστημα που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Αμερικανοί μέσω του ΝΑΤΟ λειτουργούσαν ως πάροχοι ασφάλειας στην περιοχή, χωρίς όμως να παίρνουν κάποιο αντάλλαγμα.

«Η πολιτική Τραμπ από την πρώτη μέρα είναι ξεκάθαρα συνδιαλλακτική», εξήγησε ο κ. Δημόπουλος. «Αν δεν υπάρχει απτό οικονομικό ή γεωπολιτικό όφελος για τις ΗΠΑ, όπως το αντιλαμβάνονται ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για να κάνουν το οτιδήποτε», συνέχισε, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει για οποιαδήποτε από τις διαμεσολαβήσεις που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ σε μέτωπα συγκρούσεων, κάτι που αντανακλά, σύμφωνα με τον κ. Δημόπουλο, και τη ματαιοδοξία του Τραμπ να διεκδικήσει ένα Νόμπελ ειρήνης.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ανέφερε ότι με τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων που αγοράζονται για να παραχωρηθούν στη χώρα, εφαρμόζεται ένα καθαρά συνδιαλλακτικό μοντέλο. «Δεν πρόκειται για συμμαχία κοινών αρχών και αξιών ή κοινής αντίληψης», υπογράμμισε ο κ. Δημόπουλος.

Όσον αφορά την σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει καλό κλίμα και να συζητηθούν και άλλα ζητήματα και να δοθεί η δυνατότητα να γίνει και μία δεύτερη ή ενδεχομένως και μία τρίτη συνάντηση, με τη συμμετοχή και του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επίμαχο θέμα αποτελούν τα εδαφικά ζητήματα, είπε, αναφέροντας ότι «η ουσία της λύσης αυτού του πολέμου είναι τι θα γίνει στο εδαφικό κομμάτι και το θέμα της ένταξης ή μη της Ουκρανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ».

«Αν ο Τραμπ θεωρήσει ότι κατάφερε να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τον βάλει να μιλήσει με τον Ζελένσκι, αλλά η ουκρανική πλευρά και οι Ευρωπαίοι παραμένουν αδιάλλακτοι», συνέχισε ο κ. Δημόπουλος, «μπορεί και πάλι να αλλάξουν τα πράγματα», δηλαδή ο ρόλος των ΗΠΑ και του Τραμπ.

Επεσήμανε ότι η Ουκρανία χάνει επί του πεδίου αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση στο μέτωπο να δυσχεραίνει τις τελευταίες μέρες όλο και πιο πολύ, ενώ υπενθύμισε ότι ο Τραμπ έχει πει ότι είναι μονόδρομος η παραχώρηση εδαφών που κατέχει η Ρωσία, αφού δεν μπορούν να την εκδιώξουν δια της βίας.

Η Ρωσία προσβλέπει σε μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη

«Το θέμα είναι ότι οι Ρώσοι από την πλευρά τους ξεκαθαρίζουν ότι εκεχειρία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν συμφωνηθεί ένα ειρηνευτικό πλαίσιο, γιατί θεωρούν ότι θα χρησιμοποιηθεί το διάστημα της εκεχειρίας για να καλύψει η Ουκρανία τα τεράστια κενά που έχει αυτή τη στιγμή και σε οπλικά συστήματα, και σε υποδομές, και σε ανθρώπινο δυναμικό», επεσήμανε ο κ. Δημόπουλος, αναφερθείς στις επιδιώξεις της Ρωσίας.

Σημείωσε, ακόμα, ότι για τη Ρωσία, «ο πόλεμος αυτός έγινε για λόγους που ξεπερνούν την Ουκρανία, έγινε για λόγους συστημικούς και διεθνούς πολιτικής». Πρόσθεσε, δε, ότι «οι Ρώσοι θεωρούν ότι έχουν μια συγκεκριμένη σφαίρα επιρροής, στην οποία πρέπει να ασκούν τον έλεγχό τους και θεωρούν ότι χρειάζεται μία σειρά εδαφών, ουδέτερων ή υπό την επιρροή τους, μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, για λόγους αμυντικούς», εξηγώντας ότι αυτή είναι μία πάγια πολιτική, ήδη από την αυτοκρατορική περίοδο της Ρωσίας, που δεν εκφράζεται μόνο από τον Πούτιν.

«Οι Ρώσοι θέλουν να μιλήσουν με τους Αμερικανούς γιατί θέλουν να κάνουν μία συνολική γεωπολιτική διευθέτηση για μία νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη, με την οποία θα γίνονται σεβαστές οι στρατηγικές ανησυχίες της κάθε πλευράς», είπε ο κ. Δημόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ «επιχειρεί – μάταια, κατά την άποψή μου - να απαγκιστρώσει τη Ρωσία από το κινεζικό άρμα», συνέχισε ο κ. Δημόπουλος, εξηγώντας ότι η στενή σχέση με την Κίνα αποτελεί επιλογή επιβίωσης για τη Ρωσία. «Ουσιαστικά, ο Τραμπ προσπαθεί να επαναλάβει κάτι που έκανε προ δεκαετιών ο Κίσινγκερ, όταν προσέγγισε τους Κινέζους για να αποδυναμώσει την Σοβιετική Ένωση», εξήγησε.

Θα συμπαρασύρει το Ουκρανικό άλλα θέματα που απασχολούν τις ΗΠΑ-Ρωσία;

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να απασχολήσουν τις επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας και άλλα μέτωπα, πέραν από το Ουκρανικό, όπως είναι η Μέση Ανατολή, ο κ. Δημόπουλος είπε ότι από τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ Τραμπ – Πούτιν δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι υπήρχε μία γενικότερη συνεννόηση για το τι θα γίνει τόσο στο Ιράν, όσο και στην Ουκρανία.

«Υπήρχε η εντύπωση ότι είχε συμφωνηθεί κάτω από το τραπέζι να δώσουν οι Ρώσοι την άδειά τους για να προχωρήσουν οι ΗΠΑ τα σχέδιά τους σε ό,τι αφορά το Ιράν, εφόσον οι Ρώσοι εξασφαλίσουν όσα επιδιώκουν στην Ουκρανία», ανέφερε. «Δεν ξέρω κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι ακόμα εφικτό, δεδομένων των αντιδράσεων από Ευρωπαίους και Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σημείωσε, πάντως, ότι σίγουρα οι δύο Πρόεδροι δε θα συζητήσουν μόνο για την Ουκρανία, ακόμα κι αν το επίσημο θέμα της συνάντησης είναι αυτό, καθώς υπάρχουν μία σειρά από θέματα που τους αφορούν, όπως είναι τα πυρηνικά, ή οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς. Είπε, δε, ότι από τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν θα φανεί αν και πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι συζητήσεις στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τις δύο χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ