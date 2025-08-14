Σε πολλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ευρώπη ανταποκρίνεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ήδη ενεργοποιηθεί 16 φορές κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, καθώς οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα που συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό καταστροφικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την ήπειρο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν.

Ο αριθμός των ενεργοποιήσεων του μηχανισμού λόγω δασικών πυρκαγιών για το 2025 είναι ήδη ίσος με τις συνολικές ενεργοποιήσεις του μηχανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2024, προστίθεται

Οπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να βοηθήσει τις εν λόγω χώρες να αντιμετωπίσουν δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες μαίνονταν ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ισπανία ενεργοποίησε για πρώτη φορά χθες τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ λόγω δασικών πυρκαγιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποίησε γρήγορα δύο αεροσκάφη από τον στόλο rescEU, τα οποία ήταν σταθμευμένα στη Γαλλία και αναμένεται να ξεκινήσουν να επιχειρούν σήμερα.

Η Ελλάδα ενεργοποίησε τον μηχανισμό στις 12 Αυγούστου. Ο μηχανισμός ανταποκρίθηκε και πλέον αναμένεται να αποσταλούν δύο σουηδικά ελικόπτερα του στόλου rescEU, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται στη Βουλγαρία. Προτοποθετημένοι πυροσβέστες από την Τσεχία, τη Μολδαβία και τη Ρουμανία συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αναφέρεται.

Στη Βουλγαρία, έξι χώρες —η Τσεχία, η Σλοβακία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Σουηδία— κινητοποίησαν αεροσκάφη μέσω του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων του στόλου rescEU που ήταν σταθμευμένα στη Σουηδία.

Στην Αλβανία, η Επιτροπή κινητοποίησε εναέρια μέσα του στόλου rescEU από την Κροατία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Στο Μαυροβούνιο, η Επιτροπή κινητοποίησε μέσα του rescEU που ήταν σταθμευμένα στην Τσεχία, την Κροατία και την Ιταλία. Η Σερβία, η Ουγγαρία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη χρησιμοποίησαν επίσης αεροπορικά μέσα στο πλαίσιο διμερών προσφορών, ενώ η Αυστρία προσέφερε επίγειες πυροσβεστικές ομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ