Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέφρασε σήμερα τη «βαθιά ανησυχία» του για την επικύρωση χθες, Τετάρτη, από την πρόεδρο του Περού ενός νόμου περί αμνηστίας ο οποίος απαλλάσσει από διώξεις στρατιωτικούς και παραστρατιωτικούς που είχαν συμμετάσχει στη σύγκρουση με τους μαοϊστές αντάρτες που αιματοκύλησε το Περού από το 1980 μέχρι το 2000.

«Με ανησυχεί βαθιά η επικύρωση αυτού του νόμου περί αμνηστίας. Είναι μια προσβολή για τα χιλιάδες θύματα που αξίζουν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, αποζημιώσεις και εγγυήσεις ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, και όχι την ατιμωρησία», δηλώνει σε ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.

«Αυτή η οπισθοχώρηση στην επιδίωξη της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης στο Περού πρέπει να ακυρωθεί αμέσως», τόνισε ο Τουρκ.

Η Πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε εκτιμά από την πλευρά της ότι με «την επικύρωση αυτού του νόμου περί αμνηστίας, η κυβέρνηση αποτίει φόρο τιμής στους στρατιωτικούς και στις ομάδες αυτοάμυνας που συμμετείχαν στη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας».

Η σύγκρουση ανάμεσα στο κράτος και τους μαοϊστές αντάρτες της οργάνωσης Φωτεινό Μονοπάτι και του Επαναστατικού Κινήματος Τουπάκ Αμάρου στοίχισε τη ζωή σε περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

«Το διεθνές δίκαιο, που το Περού οφείλει να σέβεται, απαγορεύει ξεκάθαρα τις αμνηστίες και τις προθεσμίες παραγραφής για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», επέμεινε ο Τουρκ.

Ο νόμος περί αμνηστίας ενδέχεται να ανατρέψει τις ετυμηγορίες σε 156 υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει και να σταματήσει περισσότερες από 600 δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκείνα τα χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς που ενεργούν με εντολή του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά δεν ομιλούν εξ ονόματος του παγκόσμιου οργανισμού.

Τον Αύγουστο 2024, το Περού υιοθέτησε ένα νόμο με τον οποίο παραγράφηκαν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που είχαν διαπραχθεί πριν από το 2002 στο πλαίσιο της μάχης εναντίον των ανταρτών.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει χαρακτηρισθεί από τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων «νόμος ατιμωρησίας».

Η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης έχει καταγράψει στο Περού περισσότερους από 4.000 μυστικούς ομαδικούς τάφους θυμάτων των βιαιοτήτων που είχαν διαπραχθεί από το 1980 ως το 2000.