Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε έντονα χθες Τετάρτη φονικές επιθέσεις των παραστρατιωτικών, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023, στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, μόνο μια από τις οποίες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 αμάχους τη Δευτέρα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στη Γενεύη την «αγανάκτησή του για την επίθεση μεγάλης κλίμακας που διεξήχθη από τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εναντίον της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ και του γειτονικού καταυλισμού Αμπού Σουκ».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 57 άμαχοι, ανάμεσά τους 40 στον καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων πολιτών. Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι διαπράχθηκαν εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

Από τη 15η Απριλίου 2023, το Σουδάν σπαράσσεται από τον πόλεμο για την εξουσία ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, τον Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ), και το πρώην δεξί του χέρι, τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, τον επικεφαλής των ΔΤΥ.

Τη Δευτέρα, παραστρατιωτικοί επιτέθηκαν στον καταυλισμό Αμπού Σουκ κι άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων, κατά τον πυρήνα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στη δομή, σκοτώνοντας πάνω από 40 αμάχους και τραυματίζοντας άλλους τουλάχιστον 19, καθώς προωθούνταν προς την Ελ Φάσερ, τελευταία πόλη στην αχανή δυτική περιοχή Νταρφούρ που απομένει στα χέρια του στρατού.

«Με τρόμο διαπιστώνουμε, για μια ακόμη φορά, την αδιανόητη φρίκη που υπομένουν οι άμαχοι στην Ελ Φάσερ, που υφίσταται πολιορκία για πάνω από έναν χρόνο, συνεχείς επιθέσεις και καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες», τόνισε ο κ. Τουρκ.

Τους τελευταίους μήνες, η Ελ Φάσερ και παρακείμενοι καταυλισμοί εξαναγκαστικά εκτοπισμένων έχουν μπει στο στόχαστρο των ΔΤΥ, μετά την υποχώρησή τους από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, την οποία ανακατέλαβε πλήρως ο στρατός τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο καταυλισμός Αμπού Σουκ υπέστη τουλάχιστον 16 επιθέσεις από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2025, που άφησαν πίσω πάνω από 200 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Για «ακόμη μια φορά», τόνισε ο κ. Τουρκ, «ηχώ συναγερμό για τον σοβαρό κίνδυνο διωγμών με εθνικά κίνητρα καθώς οι ΔΤΥ προσπαθούν να αρπάξουν τον έλεγχο της Ελ Φάσερ και του καταυλισμού Αμπού Σουκ».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του τη «συστηματική χρήση βίας και εσκεμμένης βαρβαρότητας» στη Φάσερ, αναφερόμενος στους αμάχους που έχουν «παγιδευτεί», δεν έχουν καμιά οδό διαφυγής, εκτίθενται στον λιμό, στη βία και στις επιδημίες.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει κομματιάσει τη χώρα. Ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν σε σχεδόν όλο το πελώριο Νταρφούρ και, μαζί με συμμάχους τους, σε κάποιους τομείς του νότου.

Οι παραστρατιωτικοί επιδιώκουν να εδραιώσουν αντίπαλη, παράλληλη κυβέρνηση στο δυτικό Σουδάν, πρωτοβουλία η οποία, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, απειλεί να χειροτερέψει τον κατακερματισμό της τρίτης μεγαλύτερης σε έκταση χώρας της Αφρικής.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε χθες Τετάρτη την «κλιμάκωση» κι απέρριψε τον σχηματισμό παράλληλων αρχών σε ζώνες ελεγχόμενες από τις ΔΤΥ, στον οποίο βλέπει «άμεση απειλή για την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα του Σουδάν».

Επικριτικές φωνές σημειώνουν παράλληλα πως, στην άλλη πλευρά, η νέα πολιτική κυβέρνηση της χώρας υπό τον Καμίλ Ιντρίς πιθανόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά βιτρίνα για τη διατήρηση της στρατιωτικής χούντας στην εξουσία.

Ο κ. Τουρκ παρότρυνε επίσης τις αντιμαχόμενες πλευρές να κλείσουν συμφωνίες για προσωρινές ανθρωπιστικές παύσεις των εχθροπραξιών σε περιοχές υπό πολιορκία ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό, που είναι αντιμέτωπος με καταστροφική κατάσταση και λιμό.

Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του στρατού αλ Μπουρχάν και ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για την Αφρική Μασάντ Μπούλος συναντήθηκαν στην Ελβετία και συζήτησαν αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δυο πηγές του στη σουδανική κυβέρνηση.

Προηγούμενες προσπάθειες μεσολάβησης, των οποίων ηγήθηκαν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία κι αφρικανικοί περιφερειακοί οργανισμοί, ουδέποτε οδήγησαν στην εφαρμογή πραγματικής κατάπαυσης του πυρός.



