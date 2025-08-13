Έκκληση προς τα κράτη που δεν έχουν ακόμη πάρει ξεκάθαρη θέση σχετικά με τη λιμοκτονία στη Γάζα, "να επανεξετάσουν τη στάση τους και να ενώσουν τη φωνή τους με αυτή των 24 χωρών που το έχουν πράξει, ώστε να ασκηθεί ουσιαστική πίεση στο κράτος του Ισραήλ για να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο", απευθύνει ο Πρέσβης του κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Αμπντάλλα Αττάρι.

Σε γραπτή του δήλωση ο Παλαιστίνιος πρέσβης αναφέρει ότι "τη στιγμή που το κατοχικό κράτος του Ισραήλ συνεχίζει με ανελέητο τρόπο τη γενοκτονία στη Γάζα χρησιμοποιώντας το λιμό ως όπλο εναντίον του λαού μας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση των 24 Υπουργών Εξωτερικών διαφόρων χωρών, ανάμεσά στις οποίες και η εκτός Ευρώπης, χώρες, Ιαπωνία, Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία, αλλά και χώρες που παραδοσιακά στέκονται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και του αγώνα του, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα".

Προσθέτει ότι "οι χώρες αυτές καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα και καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την απρόσκοπτη είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα".

Όπως αναφέρει ο κ. Αττάρι, στην κοινή τους δήλωση οι 24 Υπουργοί Εξωτερικών, τονίζουν ότι "λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και αιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα".

Επισημαίνει ότι "αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της λιμοκτονίας έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις με το Ισραήλ να έχει απαγορεύσει στην πλέον αρμόδια οργάνωση, UNRWA, να εκτελέσει τα καθήκοντά της, απομακρύνοντας και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις με εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων".

Παράλληλα, καταλήγει ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, "το Ισραήλ, έχει μετατρέψει τα σημεία διανομής βοήθειας και τους δρόμους που οδηγούν σε αυτά σε παγίδες θανάτου, με περισσότερους από 1.500 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτά τα μέρη".

