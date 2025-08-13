Η υπόθεση του Αμερικανοτουρκικού υπηκόου Μοχάμεντ Φάθι Σουλεϊμάν, που κατηγορήθηκε για απόπειρα ένταξης στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), αποκαλύπτει τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικής πύλης διέλευσης τζιχαντιστών προς τη Συρία την περίοδο 2013–2015.

Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση του FBI σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, που έφερε στο φως δημοσίευμα του Nordic Monitor (11/08/25), ο Σουλεϊμάν ταξίδεψε το 2014 από τη Φλόριντα στην Κωνσταντινούπολη, προσποιούμενος ότι προορισμός του ήταν η Αίγυπτος. Από εκεί αγόρασε μετρητοίς εισιτήριο για το Γκαζιαντέπ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ακολουθώντας οδηγίες από ιστότοπους συνδεδεμένους με το ISIS. Προσπάθησε να περάσει παράνομα τα σύνορα στην επαρχία Κιλίς, αλλά συνελήφθη από Τούρκους συνοριοφύλακες μαζί με άλλους αλλοδαπούς.





Παρέμεινε δέκα ημέρες υπό κράτηση, πλήρωσε πρόστιμο και, κατόπιν αιτήματός του, απελάθηκε στο Σουδάν χωρίς να ειδοποιηθεί το αμερικανικό προξενείο. Το FBI αναφέρει ότι η μέθοδός του ήταν τυπική για εκατοντάδες ξένους μαχητές που έφταναν στην Τουρκία και, με τη βοήθεια διακινητών και τοπικών συνεργών, περνούσαν ανεπίσημα στη Συρία. Κατά την περίοδο εκείνη, οι τουρκικές αρχές συχνά επέτρεπαν ή διευκόλυναν τη διέλευση, στο πλαίσιο πολιτικής στήριξης αντικαθεστωτικών ομάδων κατά του Άσαντ, προκαλώντας εντάσεις με τον στρατό.



Διαβάστε ΕΔΩ τη συμφωνία παραδοχής ενοχής για τον Μοχάμεντ Φάθι Σουλεϊμάν, ο οποίος δήλωσε ένοχος για την κατηγορία.

Ο Σουλεϊμάν είχε ιστορικό προσπαθειών ένταξης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης απόπειρας μετάβασης στη Σομαλία το 2009 για ένταξη στην αλ-Σαμπάμπ. Παρά το ότι ήταν καταγεγραμμένος ως επικίνδυνος επιβάτης, το 2014 δεν εμποδίστηκε η είσοδός του στην Τουρκία.

Το 2020 κατηγορήθηκε για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση. Το 2023 παραδέχθηκε την ενοχή του στο πλαίσιο συμφωνίας και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση και ισόβια επιτήρηση. Η υπόθεση αναδεικνύει πώς το ISIS εκμεταλλεύτηκε τη γεωγραφία, τις υποδομές και την ελλιπή επιτήρηση των συνόρων της Τουρκίας για την είσοδο ξένων μαχητών στη Συρία.

Η υβριδική απειλή για την Κύπρο



Η υπόθεση Σουλεϊμάν και ο ρόλος της Τουρκίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τζιχαντιστές προς τη Συρία μπορούν να συνδεθούν με την Κύπρο και την έννοια της υβριδικής απειλής με αρκετά σαφή τρόπο.

Αυτό αποδεικνύει ότι η Άγκυρα, πέρα από τις παραδοσιακές στρατιωτικές της επιλογές, έχει χρησιμοποιήσει μη συμβατικά μέσα ισχύος — διευκόλυνση ή ανοχή σε δίκτυα που εξυπηρετούν γεωπολιτικούς στόχους.

Για την Κύπρο, που βρίσκεται γεωγραφικά κοντά στις ίδιες ζώνες συγκρούσεων και συνορεύει πολιτικά με περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο (κατεχόμενα), αυτό μεταφράζεται σε πιθανή υβριδική απειλή.

Διαβάστε επίσης: Υβριδική απειλή και μοχλός δημογραφικής αλλοίωσης της ΚΔ η μετανάστευση



Η εμπειρία της Συρίας δείχνει ότι δίκτυα στρατολόγησης και μετακίνησης μπορούν να προσαρμοστούν και να επεκταθούν σε νέους στόχους ή διαδρομές. Η παρουσία τουρκικών μηχανισμών που ανέχονται ή αξιοποιούν τέτοιες ροές δημιουργεί ανησυχία για τη δυνατότητα εισόδου ατόμων με εξτρεμιστική δράση ή προθέσεις στην Κύπρο μέσω των κατεχομένων.



Η εργαλειοποίηση μη κρατικών δρώντων (π.χ. εξτρεμιστών, δικτύων λαθροδιακίνησης) αποτελεί γνωστή τακτική στις υβριδικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπει στην Τουρκία να επηρεάζει το περιβάλλον ασφάλειας ενός αντιπάλου χωρίς ανοιχτή στρατιωτική εμπλοκή.



Η Τουρκία έχει κατηγορηθεί για χρήση μεταναστευτικών ροών ως μέσο πίεσης προς την ΕΕ και την Ελλάδα· ένα δίκτυο που έχει ιστορικά συνδεθεί με τη διέλευση μαχητών μπορεί να αποτελέσει και δίαυλο για την πρόκληση αποσταθεροποίησης σε μικρά κράτη, όπως η Κύπρος.



Έτσι, η υπόθεση Σουλεϊμάν δεν είναι απλώς ένα ποινικό περιστατικό. Είναι υπενθύμιση ότι η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, οι διασυνδέσεις της με συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η προθυμία της να αξιοποιήσει τέτοια δίκτυα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υβριδικών στρατηγικών που θα μπορούσαν, υπό κατάλληλες συνθήκες, να εφαρμοστούν και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.