Μια μικρή φωτιά, η οποία προκλήθηκε από τα συντρίμμια καταρριφθέντος μη επανδρωμένου αεροσκάφους, κατασβέσθηκε γρήγορα στο διυλιστήριο πετρελαίου Σλαβιάνσκ στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 46 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε εξάλλου, μέσω του Telegram, το υπουργείο Άμυνας, περιλαμβανομένων πέντε πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ. Το υπουργείο ανακοινώνει μόνο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίπτονται και όχι τον αριθμό αυτών που εξαπολύονται από την Ουκρανία.

«Δεν αναφέρθηκαν θύματα», ανακοίνωσαν οι αρχές στο Telegram. «Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε γρήγορα. Μέλη ειδικών υπηρεσιών και υπηρεσιών άμεσης δράσης εργάζονται επιτόπου».

Ένα όχημα έπιασε φωτιά στο διυλιστήριο, πρόσθεσε η περιφερειακή διοίκηση στην ανάρτησή της.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία λέει πως τα πλήγματά της μέσα στο ρωσικό έδαφος έχουν στόχο να καταστρέψουν υποδομές που είναι σημαντικές για τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, περιλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το διυλιστήριο Σλαβιάνσκ είναι ένα ιδιωτικό εργοστάσιο με ικανότητα παραγωγής περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα. Προμηθεύει καύσιμα τόσο για εγχώρια χρήση όσο και για εξαγωγή.

Η νυκτερινή ουκρανική επίθεση στοχοθέτησε επίσης τη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε μια 16ώροφη πολυκατοικία στην πόλη του Βόλγκογκραντ, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Η πόλη του Βόλγκογκραντ είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης ομώνυμης περιφέρειας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοινωσε ότι μονάδες του κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από το Βόλγκογκραντ 11 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

