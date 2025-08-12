Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στις διαδικτυακές συνομιλίες για την Ουκρανία αύριο, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες πως συγκαλεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων αύριο Τετάρτη προκειμένου να προετοιμαστούν για τη Σύνοδο, μεταξύ άλλων μία στις 16.00 ώρα Ελλάδας μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ