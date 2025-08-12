Ο Cristiano Ronaldo έκανε πρόταση γάμου στη Georgina Rodriguez με ένα τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων που ταιριάζει σε έναν δισεκατομμυριούχο!

Η Georgina Rodriguez έδειξε το νέο της δαχτυλίδι στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα της με τον 40χρονο ποδοσφαιριστή και εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές της με το εκπληκτικό δαχτυλίδι, που έχει μια οβάλ πέτρα στο κέντρο και δύο πέτρες στα πλάγια.

“Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου”, έγραψε στη λεζάντα.

