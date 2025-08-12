Οι πυροσβέστες στην Ισπανία έθεσαν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έκαιγε κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη, στην περιοχή Τρες Κάντος, και προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, ενώ υποχρέωσε τις αρχές να απομακρύνουν 180 ανθρώπους από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Οι ευνοϊκές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας επέτρεψαν να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα της Μαδρίτης.

Ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα στο 98% του σώματός του και διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Λα Παθ, ανακοίνωσαν παράλληλα οι ισπανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Η πυρκαγιά έκαψε έκταση μεγαλύτερη των 10.000 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, σήμερα συνεχιζόταν στην Ισπανία ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιφέρειες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου τη θέτουν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τη στιγμή που θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να οδηγήσουν στη γρήγορη εξάπλωσή τους, όπως και στο να μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας ορισμένες φορές «πύρινους στροβίλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ