Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα τη στήριξή τους στα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X» η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ΕΕ εργάζεται για την προώθηση νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την παροχή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, καθώς και στήριξης για τις δημοσιονομικές ανάγκες της και τη διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ.

«Εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη στήριξη για τις δημοσιονομικές της ανάγκες και τη διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ», είπε η Κάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ