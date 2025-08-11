Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείδιση του συμβάντος.

🚨🔥 MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! 🔥🚨



A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene… pic.twitter.com/JVeakCB2er — Technical Master (@BelievInJustice) August 11, 2025

BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. - WPXI-TV Pittsburgh



Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ