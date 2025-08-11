Με εμφανή ικανοποίηση και τόνους θριαμβολογίας, ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει τη νέα κίνηση της Αιγύπτου απέναντι στην Ελλάδα, παρουσιάζοντάς την ως εξέλιξη που ενισχύει τις θέσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εφημερίδα Τουρκιγέ προβάλλει στο πρωτοσέλιδό της τον τίτλο «Και η Αίγυπτος είπε ‘σταμάτα’ στην Ελλάδα», συνδέοντας την αιγυπτιακή στάση με την πρόσφατη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στο Κάιρο. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι, παράλληλα με την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού της με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης —σύστημα που, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούν μόλις εννέα χώρες στον κόσμο— η Αίγυπτος απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Αθήνα, απορρίπτοντας τον ελληνικό σχεδιασμό θαλάσσιων ζωνών ως αντίθετο προς τα δικά της συμφέροντα.

Στο άρθρο υπό τον τίτλο «Ένα σοκ ακόμα στην Ελλάδα από την Αίγυπτο», η ίδια εφημερίδα κάνει λόγο για «εξέλιξη που ενισχύει το χέρι της Τουρκίας». Η Αίγυπτος, αναφέρει, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στον Χάρτη Θαλάσσιας Χωροταξίας που παρουσίασε η Ελλάδα, δηλώνοντας ότι τα όρια που καθορίστηκαν επικαλύπτουν αιγυπτιακές θαλάσσιες αρμοδιότητες και πως «απορρίπτει αυτό το σχέδιο». Σημειώνεται μάλιστα ότι η θέση αυτή της Αιγύπτου ευθυγραμμίζεται με τις πάγιες τουρκικές ενστάσεις για τις ίδιες θαλάσσιες ζώνες.

Με αυτό τον τρόπο, οι τουρκικές εφημερίδες διαμορφώνουν αφήγημα στρατηγικής σύμπλευσης Άγκυρας–Καίρου, παρουσιάζοντας την αιγυπτιακή κίνηση ως διπλωματική «νίκη» που περιορίζει τις πρωτοβουλίες της Αθήνας στη Μεσόγειο.