Ο Κολομβιανός γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος, Μιγκέλ Ουρίμπε, υπέκυψε στα τραύματά του δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, στην πρωτεύουσα, Μπογκοτά.

Η σύζυγος του Ουρίμπε, Μαρία Κλαούντια Ταραθόνα, επιβεβαίωσε το θάνατο του και μέσω των κοινωνικών μέσων, αποτίοντας φόρο τιμής στον «έρωτα της ζωής της», ενώ τον ευχαρίστησε για τη «ζωή γεμάτη αγάπη» και για το γεγονός ότι υπήρξε «ο καλύτερος πατέρας» για τα παιδιά τους.



Ένας 15χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση, αλλά ο λόγος πίσω από το συμβάν παραμένει ασαφής. Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να αποκαλύψει αν υπήρχαν άλλοι συνεργοί στην επίθεση.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις μνήμες των ταραγμένων δεκαετιών του 1980 και 1990, όταν δεκάδες πολιτικοί και σημαντικά πρόσωπα της Κολομβίας έπεσαν θύματα επιθέσεων.

Ο Ουρίμπε, που είχε εκλεγεί γερουσιαστής το 2022 και διεκδικούσε το χρίσμα του κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του 2026, αναγνωριζόταν για την αποφασιστικότητα και το πάθος του για την πολιτική. Παρά την επιτυχία του, η βία που τον περιέβαλε από την αρχή της καριέρας του δεν ήταν ξένη γι' αυτόν.



Η σύζυγός του, εν μέσω της τραγωδίας, είχε ζητήσει από τον κόσμο να προσευχηθεί για την ανάρρωσή του, ενώ πλήθος ανθρώπων συμμετείχε σε προσευχές και διαμαρτυρίες σε ένδειξη αλληλεγγύης. Παρά τις πολλές εγχειρήσεις που είχε υποβληθεί από την ημέρα της επίθεσης, η υγεία του δεν βελτιώθηκε ποτέ και τελικά πέθανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ