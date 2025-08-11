Ο Γενικός Επίτροπος Αλεξάντερ Ντζάρτοφ, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Πυρασφάλειας και Προστασίας του Πληθυσμού, δήλωσε στο Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (BTA) τη Δευτέρα ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στη χώρα γίνεται πιο περίπλοκη. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές αναφέρθηκαν την Κυριακή και οι συνθήκες τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή ήταν εξαιρετικά δύσκολες, είπε.

«Είχαμε πολλές πυρκαγιές χθες. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, περιοριστεί και σβήσει», δήλωσε ο Ντζάρτοφ.

Δύο σουηδικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας θα συμμετάσχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς πάνω από το χωριό Ιλιντέντσι, στη Νότια Βουλγαρία, στα σύνορα με την Ελλάδα, η οποία αναζωπυρώθηκε την Κυριακή λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων.

Πρόσθεσε ότι οι εργασίες στην περιοχή Σρέντετς, στην περιοχή του Μπουργκάς, συνεχίζονται. Η πυρκαγιά εκεί έχει περιοριστεί.

Η πυρκαγιά στο Σουνγκουρλάρε, στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία, δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Το έργο των ομάδων πυρόσβεσης συνεχίζεται. Ένα ελικόπτερο έχει σταλεί από την στρατιωτική βάση Νόβο Σέλο, η οποία βρίσκεται στη Νότια Βουλγαρία, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες.

